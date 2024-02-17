Игуодала высоко оценил работу генерального менеджера «Лейкерс» Пелинки

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала поделился мнением на тему работы генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки во время трансферного дедлайна.

«Роб — стратег. Я думаю, «Лейкерс» всегда знают, когда нужно совершить правильный шаг. Тайминг всё решает. Роб всегда пытается думать одновременно и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу, а это довольно высокий уровень», — сказал Игуодала в видео на YouTube-канале Point Forward (with Andre Iguodala & Evan Turner).

В данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» находится на девятой строчке Западной конференции НБА. Команда одержала 30 побед и потерпела 26 поражений после 56 проведённых матчей.