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Игуодала высоко оценил работу генерального менеджера «Лейкерс» Пелинки

Игуодала высоко оценил работу генерального менеджера «Лейкерс» Пелинки
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала поделился мнением на тему работы генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки во время трансферного дедлайна.

«Роб — стратег. Я думаю, «Лейкерс» всегда знают, когда нужно совершить правильный шаг. Тайминг всё решает. Роб всегда пытается думать одновременно и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу, а это довольно высокий уровень», — сказал Игуодала в видео на YouTube-канале Point Forward (with Andre Iguodala & Evan Turner).

В данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» находится на девятой строчке Западной конференции НБА. Команда одержала 30 побед и потерпела 26 поражений после 56 проведённых матчей.

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