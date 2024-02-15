Леброн мог оказаться в одной команде с Карри. Инсайд, который затмил все обмены дедлайна

На прошлой неделе мы достигли дедлайна по переходам в лиге. Несколько прошлых зим вынудили часть публики иметь завышенные ожидания насчёт этого события, но в итоге всё прошло довольно спокойно. На самом деле в этом ничего не было удивительного. То, что происходило ранее с обменами Дюранта, Ирвинга и прочими, было скорее аномалией, чем нормой.

Завершение баскетбольного «Юрьева дня» прошло настолько спокойно, что главной новостью этого события стал не обмен, а слухи об одном крайне занимательном переходе. Как стало известно разным инсайдерам, перед дедлайном «Голден Стэйт Уорриорз» отправлял запрос в «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу обмена Леброна Джеймса.

Согласно источникам, владелец команды Джинни Басс серьёзно подошла к вопросу и задалась вопросом о том, насколько Леброн доволен игрой за «Лейкерс». Она связалась с Ричем Полом, другом и агентом Джеймса, объяснив ситуацию. Рич развеял её сомнения и сказал, что Леброн не желает никуда уходить. После этого Джинни официально отказала «Уорриорз».

Леброн Джеймс и Джинни Басс на праздновании чемпионства 2020 года Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Джинни снова подтвердила свою репутацию руководителя, заботящегося о благополучии своих игроков. Её позиция довольно проста — она не хочет, чтобы за её команду играли те, кто этого делать не желает. В случае если баскетболист несчастен, то стоит его обменять, а не создавать конфликт. Последние месяцы Леброн вёл свою классическую пассивно-агрессивную игру, намекая на возможный переход в «Нью-Йорк Никс». Всё это делается для того, чтобы оказать давление на менеджмент в плане решений по формированию состава. Каждый сезон Джеймс хочет находиться в тех условиях, где команда будет готова отдать всё, чтобы создать наилучшую команду прямо сейчас.

Что касается «Голден Стэйт», то их заинтересованность в Леброне не удивляет. Команда испытывает серьёзные проблемы и, кажется, не успеет спастись от плей-ин игр (если вообще квалифицируется). И если Стефу и компании удастся в очередной раз пройти эту стадию и попасть в плей-офф, то на следующих стадиях шансы подопечных Стива Керра совсем невелики. Давайте подумаем, а что могли они предложить «Лейкерс» в обмен на Леброна? С помощью онлайн-симуляторов НБА обменов я смог создать пару вариантов, которые могли бы сработать.

Леброн Джеймс и Клэй Томпсон Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Голден Стэйт» получает: Леброна Джеймса, Макса Кристи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» получает: Клэя Томпсона, Жонатана Кумингу, пики первого раунда 2024, 2027 и 2029 гг.

Клэй Томпсон рассматривался как ключевая фигура для возможного крупного обмена «Уорриорз», включая сделку по Леброну. Его высокая зарплата способствует соответствию финансовым условиям сделки. С истекающим контрактом Томпсона и учитывая его текущий уровень игры, «Голден Стэйт», согласно инсайдерской информации, не планирует предлагать ему повышение зарплаты.

Напрямую обменять Клэя и Леброна не получится по финансовым правилам, поэтому в сделку добавлены контракты других игроков. Учитывая уход Клэя, Макс Кристи мог бы эффективно восполнить ротацию на позиции атакующего защитника для «Уорриорз». Кристи проводит неплохой сезон, стабильно выходя на паркет в играх «Лейкерс». Куминга мог бы быть интересен «Лейкерс» как игрок с перспективой. Для достижения этой цели обмен также включает несколько драфт-пиков. Особенную ценность представляет пик 2029 года, когда, возможно, ни Леброна, ни Карри уже не будет в команде.

Леброн Джеймс и Крис Пол. Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Голден Стэйт» получает: Леброна Джеймса, Торина Принса.

«Лос-Анджелес Лейкерс» получает: Эндрю Уиггинса, Криса Пола, пик первого раунда 2029 г.

Этот вариант был бы возможен, если «Голден Стэйт» не хотел отдавать своего легендарного игрока Клэя Томпсона. Сам баскетболист недавно заявлял, что понимает свой актуальный уровень и хочет продлить свою карьеру, вдохновляясь Рэем Алленом. Таким образом, Клэй дал понять, что более не будет рассчитывать на максимальный контракт следующим летом и согласен получить меньшую роль, наподобие Аллена в «Майами Хит». Если это правда, то «Уорриорз» было бы интересно сохранить своего игрока, тем более в связке с Леброном. Трудно найти более идеальное сочетание игроков на паркете. С помощью Джеймса Томпсон смог бы улучшить свой уровень и эффективность.

Крис Пол включён в обмен из-за финансовых соображений. Другого способа уравнять контракты нет. Скорее всего, он был бы выкуплен «Лейкерс» и отправился в команду-претендент до конца сезона. Такой сценарий снова не позволил бы осуществить мечту многих болельщиков о том, чтобы увидеть Леброна и Пола в одной команде. Крис — единственный человек с той самой банановой лодки, с кем Джеймсу ещё не доводилось играть вместе в НБА.

Леброн Джеймс и Стефен Карри. Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В любом случае обмена в итоге не случилось. Причин можно назвать множество. За все свои годы в НБА Леброн ни разу не просил об обмене. Это часть его имиджа, а также его принцип. Он прекрасно понимает, что если бы он в стиле Хардена или Дюранта начал запрашивать обмены посреди сезона, то многие фанаты от него отвернулись бы. Пострадало бы также его наследие.

Нельзя забывать также о факторе его сына Бронни. Он играет в университете Южной Калифорнии, который находится в Лос-Анджелесе. Леброну очень удобно посещать игры сына и видеться с ним на постоянной основе. Сан-Франциско хоть и находится в Калифорнии, но на большом расстоянии от Лос-Анджелеса.

Тем не менее не стоит исключать, что Леброн может оказаться в команде, ранее являвшейся его главным соперником. Ближайшим летом у Джеймса есть возможность воспользоваться опцией и стать свободным агентом. Эту возможность игрок оставил для себя, чтобы в случае чего отправиться в ту команду, которая решится задрафтовать его сына. Он неоднократно заявлял, что поиграть с Бронни в одной команде — его мечта. Но что, если Король в итоге окажется в «Голден Стэйт» уже этим летом?

Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин. Фото: Ronald Martinez/Getty Images

На первый взгляд сочетание Стефена Карри и Леброна Джеймса выглядит непобедимым. По стилю игры Леброну всегда подходили партнёры по команде, которые славятся дальним броском. Здесь же у Джеймса будет возможность поиграть с лучшим игроком в истории по этому компоненту. Представьте, насколько эффективным будет пик-энд-ролл этих двух игроков? Как его остановить? Сколько передач Леброн будет отдавать Карри после прорыва в «краску»?

Также не следует упускать из виду роль Дрэймонда Грина. Будучи хорошим другом Леброна, он наверняка не раз разговаривал с менеджментом «Уорриорз» о возможности приобретения Джеймса в команду. Он славился своими навыками рекрутёра ещё с лета 2016 года. Дрэймонд способен стать связующим звеном, укрепляя единство команды, а также снять с Леброна часть нагрузки в защите, что было бы очень актуально для 39-летнего игрока.

Но чуть ли не главное преимущество, которым обладала бы эта команда по сравнению со всеми другими, — это опыт, а именно опыт выступления на самых высоких стадиях. Эти игроки испытали на себе все вызовы лиги и способны решать сложные задачи благодаря глубокому пониманию баскетбола и психологической устойчивости. Да, эта команда вряд ли бы доминировала в регулярном сезоне, но кто не испугался бы их в серии плей-офф?

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Всё это кажется таким интригующим и логичным. Две суперзвезды на исходе своих карьер объединяются, чтобы выиграть ещё одно чемпионство. Очевидно, что только возможность выиграть титул интересует их обоих на этом этапе пути в НБА. Несмотря на высокий уровень мастерства обоих спортсменов, их текущие команды не относятся к числу лидеров лиги, для которых большой проблемой становится выход в плей-офф. К чему тратить время на вечную возню в регулярном сезоне, когда можно объединиться и сделать своё наследие ещё более великим?

Однако эта история вызывает у меня лично смешанные чувства. Предполагаю, что многие из вас разделяют эти ощущения. Хочется выразить недовольство по поводу того, как изменилась лига, как принципы теперь ничего не значат. Два спортсмена, ставшие принципиальными соперниками на протяжении целой эпохи, не могут играть вместе. Они даже не являются друзьями! Я уверен, что Мэджик и Бёрд даже ни на секунду не задумывались о возможности воссоединиться в едином проекте, хотя они подошли бы друг другу идеально, а также являлись и являются отличными друзьями.

Реально ли подобное достижение положительно отразилось бы на наследии Леброна? Не хочу сказать, что такой переход был бы на уровне перехода Дюранта в «Голден Стэйт», но как в истории будет смотреться Джеймс, если пойдёт на такой шаг? Представим, если у него получится взять ещё одно или даже два чемпионства. В глазах людей он приблизится к Джордану? Думаю, скорее наоборот. А что думаете вы?