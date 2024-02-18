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Реджи Миллер встретил Сабрину Ионеску и Стефа Карри на Матче звёзд

Реджи Миллер встретил Сабрину Ионеску и Стефа Карри на Матче звёзд
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, легенда «Индианы Пэйсерс», один из величайших исполнителей трёхочковых бросков в истории НБА Реджи Миллер встретился с Сабриной Ионеску и игроком «Голден Стэйт Уорриорз» Стефаном Карри на Матче всех звёзд, в рамках которого они провели дуэль в дальних бросках.

Челлендж завершился в пользу Стефена Карри, набравшего 29 очков. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти») реализовала 13 из 15 первых бросков, однако затем сбавила темп, набрав в итоге 26 очков.

Отметим, что Сабрина Ионеску хоть и бросала более меньшими мячами женской Национальной баскетбольной ассоциации, но делала это всё же с более дальней мужской линии трёхочковых, причём по собственной инициативе.

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