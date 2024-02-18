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Адам Сильвер отказался назвать Виктора Вембаньяму новым лицом НБА

Адам Сильвер отказался назвать Виктора Вембаньяму новым лицом НБА
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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер отказался назвать игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму новым лицом лиги после маячащего на горизонте ухода выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Я бы никогда не назвал ни одного игрока следующим Леброном Джеймсом. Наша лига в фантастическом положении. Только посмотрите Матч звёзд. Высочайший уровень баскетбола, и, общаясь с некоторыми великими игроками прошлых лет, мы восхищаемся, что парни способны делать на паркете», — приводит слова Сильвера Clutchpoints.

Ранее сообщалось, что центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма возглавляет рейтинг новичков НБА и набрал своё 1000-е очко в НБА быстрее Майкла Джордана.

Успех Виктора:
Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана! Крутое достижение Виктора
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Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА быстрее Джордана! Крутое достижение Виктора
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