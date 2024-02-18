Чарльз Баркли подколол Грина, заявив, что «Голден Стэйт» не выйдет в финал НБА

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли во время беседы с гостями в лице атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина заявил, что клуб из Калифорнии не сможет оказаться в финале НБА.

Джейлен Браун. Когда я играл против тебя (Дрэймонда Грина в 2022 году) в финале, ты был так заряжен, мы вообще не были готовы. Но на этот раз мы будем готовы.

Дрэймонд Грин. Спасибо за такие слова.

Чарльз Баркли. Прежде всего, его (Грина) здесь не будет (в финале НБА).

Отметим, что в финале НБА 2022 года «Голден Стэйт» встретился с «Бостоном». Калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-2. Однако в прошлом году «Селтикс» уступили «Майами Хит» в финале Восточной конференции со счётом 3-4 и не вышли в финальную часть розыгрыша плей-офф.