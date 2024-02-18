Ионеску против Карри набрала столько же очков, сколько и победитель трёхочковых бросков

Сегодня, 18 февраля, завершился конкурсный день в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Разыгрывающая клуба женской НБА (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску поучаствовала в противостоянии с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

Отметим, что по итогам этого противостояния победу одержал Карри, набрав в общей сложности 29 очков. Тем временем на счету Ионеску 26 очков. Примечательно, что Сабрина набрала столько же очков, сколько и победитель традиционного конкурса трёхочковых бросков разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.