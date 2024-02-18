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Матч звёзд НБА: итоги конкурсов трёхочковых, данков, мастерства, дуэли Карри и Ионеску

Матч звёзд НБА: итоги конкурсов трёхочковых, данков, мастерства, дуэли Карри и Ионеску
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В ночь с 17 на 18 февраля прошли конкурсы умений в рамках Уикенда всех звёзд НБА. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедших конкурсов.

Конкурс трёхочковых

Победителем стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. В финале он оказался сильнее Трея Янга и Карла-Энтони Таунса. Также в этом конкурсе участвовали Тайриз Халибёртон, Джейлен Брансон, Лаури Маркканен, Донован Митчелл и Малик Бизли.

Конкурс данков

Его выиграл игрок G-лиги Мэк Маккланг во второй раз подряд. В финальном раунде он набрал больше баллов, чем Джейлен Браун. На более ранней стадии из конкурса выбыли Хайме Хакес и Джейкоб Топпин.

Конкурс мастерства

Игроки «Индианы» Халибёртон, Беннедикт Матурин и Майлз Тёрнер одержали победу над командами «Топ Пикс» (Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма) и «Олл-Старс» (Скотти Барнс, Тайриз Макси, Трей Янг).

Дуэль Карри и Ионеску

Баскетболистка Сабрина Ионеску набрала 26 очков в дуэли дальних бросков. Стефен Карри опередил её на три балла — победа Стефа со счётом 29:26.

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