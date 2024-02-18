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В НБА заявили, что политика лиги по допуску игроков к постсезонным наградам работает

В НБА заявили, что политика лиги по допуску игроков к постсезонным наградам работает
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер считает, что система, выработанная руководством лиги, по допуску игроков к постсезонным наградам работает удачно.

«Могу сказать вам, что количество игр, в которых приняли участие игроки, в этом сезоне выросло. Что интересно, количество травм на самом деле снизилось», — приводит слова Сильвера FOX Sports.

Напомним, согласно данной политике баскетболистам необходимо отыграть минимум 65 матчей, чтобы претендовать на награды. Эта система лишила центрового, лидера команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида возможности стать самым ценным игроком сезона. Он не успеет провести нужное количество матчей, чтобы претендовать на награду.

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