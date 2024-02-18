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Бо Бич стал победителем конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Сегодня, 18 февраля, в Москве проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно состоялся конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей».

Стоит отметить, что конкурс был поделён на два этапа. Два баскетболиста, показавшие лучший результат на первом этапе, затем встречались в финале.

Напомним, всего в соревновании участвовало четыре баскетболиста:

— Томас Эртель («Зенит») — 45,8% в сезоне (38/83 из-за дуги);

— Бо Бич («Енисей») — 41,4% в сезоне (41/99 из-за дуги);

— Карвел Андерсон («Астана») — 39,8% в сезоне (84/211 из-за дуги);

— Кирилл Савин («Руна») — 36,1% в сезоне (43/119 из-за дуги).

Итоги первого этапа:

1. Карвел Андерсон — 25.

2. Бо Бич — 23.

3. Кирилл Савин — 22.

4. Томас Эртель — 11.

Итоги финала:

1. Бо Бич — 20.

2. Карвел Андерсон — 14.