Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бо Бич стал победителем конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Бо Бич стал победителем конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в Москве проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно состоялся конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей».

Стоит отметить, что конкурс был поделён на два этапа. Два баскетболиста, показавшие лучший результат на первом этапе, затем встречались в финале.

Напомним, всего в соревновании участвовало четыре баскетболиста:

— Томас Эртель («Зенит») — 45,8% в сезоне (38/83 из-за дуги);
— Бо Бич («Енисей») — 41,4% в сезоне (41/99 из-за дуги);
— Карвел Андерсон («Астана») — 39,8% в сезоне (84/211 из-за дуги);
— Кирилл Савин («Руна») — 36,1% в сезоне (43/119 из-за дуги).

Итоги первого этапа:

1. Карвел Андерсон — 25.
2. Бо Бич — 23.
3. Кирилл Савин — 22.
4. Томас Эртель — 11.

Итоги финала:

1. Бо Бич — 20.
2. Карвел Андерсон — 14.

Материалы по теме
Стартует заключительная четверть Матча всех звёзд. Дуэль Райковича и Паскуаля — LIVE
Live
Стартует заключительная четверть Матча всех звёзд. Дуэль Райковича и Паскуаля — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android