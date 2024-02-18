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Команда Хавьера Паскуаля ведёт в счёте к большому перерыву Матча всех звёзд Единой лиги

Команда Хавьера Паскуаля ведёт в счёте к большому перерыву Матча всех звёзд Единой лиги
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Завершилась первая половина Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором команда Эмила Райковича встречается с командой Хавьера Паскуаля. После двух четвёртей счёт в пользу коллектива главного тренера «Зенита» — 66:59.

Лучший игрок на паркете — Девон Акун-Перселл. 26 очков, шесть точных дальних бросков. В команде Паскуаля очки распределяются куда более равномерно, среди всех выделяется Джеремайя Мартин, у которого 14 очков.

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Команда Райковича
4-я четверть
94 : 95
Команда Паскуаля
Команда Райковича: Хэммондс, Акун-Пёрселл, Джонсон, Д. Кулагин, Ратэн-Мэйс, Лопатин, Эртель, Хэмм, Платунов, Андерсон, Хантер, Воронцевич
Команда Паскуаля: Соломон, Глазунов, Эллис, Рейнольдс, Мартин, Хилл, Тримбл, Астапкович, Мартюк, Риз, М. Кулагин, М'Бай

Сейчас на паркете начинается данк-контест. В конкурсе принимают участие: Брэндон Гарретт («Автодор»), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Евгений Белянков («Енисей»), Джордан Скиппер-Браун («Астана»).

Ранее завершился конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей».

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