Команда Хавьера Паскуаля ведёт в счёте к большому перерыву Матча всех звёзд Единой лиги

Завершилась первая половина Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором команда Эмила Райковича встречается с командой Хавьера Паскуаля. После двух четвёртей счёт в пользу коллектива главного тренера «Зенита» — 66:59.

Лучший игрок на паркете — Девон Акун-Перселл. 26 очков, шесть точных дальних бросков. В команде Паскуаля очки распределяются куда более равномерно, среди всех выделяется Джеремайя Мартин, у которого 14 очков.

Сейчас на паркете начинается данк-контест. В конкурсе принимают участие: Брэндон Гарретт («Автодор»), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Евгений Белянков («Енисей»), Джордан Скиппер-Браун («Астана»).

Ранее завершился конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей».