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Скиппер-Браун выиграл данк-контест на Матче всех звёзд Единой лиги

Скиппер-Браун выиграл данк-контест на Матче всех звёзд Единой лиги
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Сегодня, 18 февраля, в Москве проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно состоялся данк-контест. Победу по его итогам одержал Джордан Скиппер-Браун, представляющий «Астану».

Список участников:

Брэндон Гарретт («Автодор»)
Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»)
Евгений Белянков («Енисей»)
Джордан Скиппер-Браун («Астана»)

Стоит отметить, что конкурс был поделён на два этапа. Двое баскетболистов, показавших лучший результат на первом этапе, затем встречались в финале.

В финале Скиппер-Брауну противостоял Евгений Белянков, который заработал 89 баллов. Сам Скиппер-Браун показал практически максимальный результат, заработав 99 очков из 100 возможных.

Игрок получил бонус в размере 500 000 рублей.

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