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Гарнетт призвал Вембаньяму взять отпуск после Матча всех звёзд НБА

Гарнетт призвал Вембаньяму взять отпуск после Матча всех звёзд НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт обратился к звёздному центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме.

«Сообщение для команды Виктора и самого Вембаньямы! Ты обязан взять небольшой отдых после этого звездного уикенда. Они выжимают из тебя все соки. Этого человека практически в каждой игре просят что-то комментировать. Он участвует чуть ли не во всех конкурсах Ему отовсюду пихают этот микрофон. Черт возьми, он ведь тоже человек», — написал Гарнетт в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма возглавляет рейтинг новичков НБА и набрал своё 1000-е очко в НБА быстрее Майкла Джордана.

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