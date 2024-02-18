Команда Хавьера Паскуаля одержала победу в Матче звёзд Единой лиги

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На ВТБ Арене в Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Победу по его итогам одержала команда Хавьера Паскуаля, которая играла с командой Эмила Райковича. Счёт встречи — 134:120.

MVP матча был признан Акун-Перселл, который записал в свой актив 44 очка, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Ранее завершился конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей». Победителем данк-контеста стал Джордан Скиппер-Браун.

Вервые в истории Матчей всех звёзд победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию запланированных мероприятий.

«Команда Паскуаля»: Мело Тримбл (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («ПАРМА»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М’Бай (ЦСКА), Ричард Соломон («ПАРМА»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рэйнольдс (УНИКС).