Томасу Эртелю не хватило одного очка до трипл-дабла на Матче всех звёзд Единой лиги

На ВТБ Арене в Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Победу по его итогам одержала команда Хавьера Паскуаля, которая встречалась с командой Эмила Райковича. Счёт встречи — 134:120. Игроку проигравшей команде Томасу Эртелю не хватило одного очка для того, чтобы заработать трипл-дабл. На его счету 11 передач, 10 подборов и 9 очков.

MVP матча был признан Акун-Перселл, который записал в свой актив 44 очка, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Вервые в истории Матчей всех звёзд победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию запланированных мероприятий.