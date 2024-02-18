Джеремайя Хилл забросил два трёхочковых в одной атаке на Матче звёзд Единой лиги

Американский разыгрывающий «Руны» Джеремайя Хилл эффектно завершил Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, забросив сразу два трёхочковых в заключительной атаке встречи.

Видео доступно в Telegram-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, на ВТБ Арене в Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Победу по его итогам одержала команда Хавьера Паскуаля, которая играла с командой Эмила Райковича. Счёт встречи — 134:120.

MVP матча был признан Акун-Перселл, который записал в свой актив 44 очка, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват

Ранее завершился конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей». Победителем данк-контеста стал Джордан Скиппер-Браун.