В Матче всех звёзд НБА был установлен рекорд по количеству набранных очков

Сегодня, 19 февраля, состоялся Матч всех звёзд НБА, где встретились команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

Таким образом, в матче был установлен рекорд по наибольшему набору очков (397).

Самым результативным игроком матча стал центровой Запада Карл-Энтони Таунс. На его счету 50 очков. Также больше 30 очков сумели набрать ещё четыре игрока: Дэмьен Лиллард (39), Джейлен Браун (36), Тайриз Халибёртон (32) и Шей Гилджес-Александер (31).

В прошлом году матч всех звёзд НБА завершился победой команды Янниса Адетокунбо. Команда форварда «Милуоки Бакс» обыграла команду Леброна Джеймса со счётом 184:175. MVP матча стал Джейсон Тейтум, игрок команды Адетокунбо.