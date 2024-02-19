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Дэмьен Лиллард назван MVP Матча всех звёзд НБА — 2024

Дэмьен Лиллард назван MVP Матча всех звёзд НБА — 2024
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс», выступающий за команду Востока конференции, Дэмьен Лиллард признан MVP Матча всех звёзд НБА — 2024.

Сегодня, 19 февраля, состоялась встреча между командами Запада и Востока. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

На счету Лилларда 39 очков, три подбора и шесть результативных передач. Дэмьен реализовал 14 бросков из 26 совершённых, а также забросил 11 трёхочковых с 23 попыток.

В нынешнем сезоне Лиллард сыграл 51 матч, в среднем набирая 24,6 очка, совершая 4,1 подбора и делая 6,7 передачи. В матче был установлен рекорд по наибольшему набору очков. На двоих команды набрали 397 очков.

Статистический факт:
В Матче всех звёзд НБА был установлен рекорд по количеству набранных очков
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