Дэмьен Лиллард назван MVP Матча всех звёзд НБА — 2024

Разыгрывающий «Милуоки Бакс», выступающий за команду Востока конференции, Дэмьен Лиллард признан MVP Матча всех звёзд НБА — 2024.

Сегодня, 19 февраля, состоялась встреча между командами Запада и Востока. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

На счету Лилларда 39 очков, три подбора и шесть результативных передач. Дэмьен реализовал 14 бросков из 26 совершённых, а также забросил 11 трёхочковых с 23 попыток.

В нынешнем сезоне Лиллард сыграл 51 матч, в среднем набирая 24,6 очка, совершая 4,1 подбора и делая 6,7 передачи. В матче был установлен рекорд по наибольшему набору очков. На двоих команды набрали 397 очков.