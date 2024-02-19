Таунс стал четвёртым игроком в истории, кому удалось набрать 50 очков в Матче звёзд НБА

Один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, выступавший на Матче всех звёзд НБА за команду Запада, стал четвёртым игроком в истории, кому удалось набрать в ежегодном шоу-матче 50 очков. Напомним, победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

На счету Таунса 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Шей Гилджес-Александер отметился 31 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач. Стоит отметить, что в этом матче был установлен рекорд по наибольшему набору очков (397).