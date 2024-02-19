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Риверс: тренировать «Бакс» возможно, сложнее, чем я думал

Риверс: тренировать «Бакс» возможно, сложнее, чем я думал
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Новоиспечённый главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался по поводу управления новой командой.

«Безусловно, будет тяжело, когда ты берёшься за работу и сразу же отправляешься с командой в самое сложное выездное турне в сезоне. Вообще, это не самое разумное решение. Я даже спросил команду: «Может, подождём до перерыва?» Это было бы гораздо приятнее.

Организация твёрдо решила, что ей срочно нужно менять игру в обороне и тому подобных вещах, и мы этим занимаемся. Проблема в том, что, пока ты это делаешь, ты находишься в середине сезона и играешь подряд сложные выездные встречи.

А потом в трёх или четырёх из этих игр выбывают два ключевых игрока. Но имеем, что имеем. Тренировать «Бакс» возможно, сложнее, чем я думал», — приводит слова Риверса Give me Sport.

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