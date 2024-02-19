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Леброн Джеймс рассказал, собирается ли он делать прощальное турне по окончании карьеры

Леброн Джеймс рассказал, собирается ли он делать прощальное турне по окончании карьеры
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, собирается ли он делать прощальное турне по окончании профессиональной карьеры.

«Я не знаю, сколько сезонов мне осталось. Знаю, что не так много. Пару дней назад мне задали вопрос: «Ты поедешь в прощальное турне или уйдёшь как Тим Данкан?» Мой ответ — 50 на 50.

Бывают моменты, когда мне кажется, что я в долгу перед своими фанатами, которые были со мной на протяжении двух десятилетий, и я могу подарить им этот момент, когда в каждом городе они дарят тебе цветы… Но, с другой стороны, я никогда не умел принимать похвалу. Это странное чувство», — приводит слова Джеймса Give me Sport.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Мнение Пэйтона:
«Это его последнее пристанище». Пэйтон — о том, что Леброн завершит карьеру в «Лейкерс»
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