Браун: надеюсь, с годами Матч звёзд снова станет тем, что хотят видеть фанаты

Защитник команды «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу Матча всех звёзд НБА.

«Надеюсь, с годами Матч всех звёзд снова станет тем, что хотят видеть болельщики… Думаю, парни пытаются понять, как играть жёстко и в то же время безопасно», — приводит слова Брауна ClutchPoints.

Напомним, сегодня, 19 февраля, состоялся Матч всех звёзд НБА, где встретились между собой команды Востока и Запада. Победу со счётом 211:186 одержала команда Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча стал центровой Запада Карл-Энтони Таунс. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

В нынешнем сезоне НБА Джейлен Браун принял участие в 50 матчах за «Бостон Селтикс», в среднем за игру набирая 22 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи.