Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэвис высказался о возможном выступлении на ОИ-2024 за сборную США по баскетболу

Дэвис высказался о возможном выступлении на ОИ-2024 за сборную США по баскетболу
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё возможное участие в Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Париже, в качестве игрока сборной Соединённых Штатов Америки (США) по баскетболу.

«Я сказал представителям сборной: если они попросят меня присоединиться к команде, я это сделаю», — приводит слова Дэвиса североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний баскетболист принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, делая 12,5 подбора и 2,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,3, трёхочковых — 25,7.

«Лейкерс» — команда Дэвиса?
В «Лейкерс» меняется расстановка сил. Неужели это уже не команда Леброна Джеймса?
В «Лейкерс» меняется расстановка сил. Неужели это уже не команда Леброна Джеймса?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android