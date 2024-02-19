Дэвис высказался о возможном выступлении на ОИ-2024 за сборную США по баскетболу

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё возможное участие в Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Париже, в качестве игрока сборной Соединённых Штатов Америки (США) по баскетболу.

«Я сказал представителям сборной: если они попросят меня присоединиться к команде, я это сделаю», — приводит слова Дэвиса североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний баскетболист принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, делая 12,5 подбора и 2,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,3, трёхочковых — 25,7.