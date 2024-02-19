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Лиллард повторил уникальное достижение Джордана в рамках звёздного уикенда НБА

Лиллард повторил уникальное достижение Джордана в рамках звёздного уикенда НБА
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в конкурсе трёхочковых бросков и Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США).

Примечательно, что Лиллард стал победителем конкурса лучших исполнителей бросков из-за дуги, набрав в финальном раунде 26 очков, а также самым ценным игроком (MVP) главного мероприятия — Матча всех звёзд лиги, где 33-летний баскетболист отметился 39 набранными очками.

Таким образом, разыгрывающий «Милуоки» стал вторым игроком в истории НБА после Майкла Джордана, которому удалось в рамках конкретного звёздного уикенда ассоциации выиграть конкурс трёхочковых или по броскам сверху, а также получить награду MVP. Джордан в 1988 году выигрывал слэм-данк-контест.

Как всё прошло:
Лиллард стал MVP, а Восток набрал рекордные 211 очков! Как прошёл Матч всех звёзд НБА
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