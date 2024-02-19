Грин — о поражении Запада при 50 очках Таунса: похоже на старые добрые времена «Миннесоты»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пошутил по поводу одного из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса.

Таунс, выступавший на Матче всех звёзд НБА за команду Запада, стал четвёртым игроком в истории, кому удалось набрать в ежегодном шоу-матче 50 очков. Примечательно, что при этом победу в матче одержала команда Восточной конференции со счётом 211:186.

«Это похоже на старые добрые времена «Миннесоты»: Карл-Энтони Таунс набирает 40 очков, а они уступают в 20», — приводит слова Грина NBA Buzz.

На счету Таунса 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Шей Гилджес-Александер отметился 31 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.