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«Вы с Яннисом слишком добры к товарищам по команде». О'Нил обратился к Лилларду

«Вы с Яннисом слишком добры к товарищам по команде». О'Нил обратился к Лилларду
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американский центровой Шакил О’Нил обратился к разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмьену Лилларду.

«Вы с Яннисом слишком добры. Когда всё будет сказано и сделано и ничего не получится, винить будут троих: Дока, тебя и Янниса.

Нет никаких причин, по которым вы можете идти с результатом 3-7 с Доком Риверсом… Вам придётся взять некоторых людей за шею и сказать: «Эй, вот что мне нужно сделать...» — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Напомним, Лиллард на днях принял участие в конкурсе трёхочковых бросков и Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США).

Примечательно, что Лиллард стал победителем конкурса лучших исполнителей бросков из-за дуги, набрав в финальном раунде 26 очков, а также самым ценным игроком (MVP) главного мероприятия — Матча всех звёзд лиги, где 33-летний баскетболист отметился 39 набранными очками.

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