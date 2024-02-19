Лилларда освистали болельщики в Индиане после получения награды MVP Матча звёзд НБА

Разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда освистали болельщики в Индиане, где проходил Матч всех звёзд НБА, после того как баскетболист получил награду самому ценному игроку (MVP) во встрече лучших команд Восточной и Западной конференций.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лиллард стал победителем конкурса лучших исполнителей бросков из-за дуги, набрав в финальном раунде 26 очков, а также самым ценным игроком (MVP) главного мероприятия — Матча всех звёзд лиги, где 33-летний баскетболист отметился 39 набранными очками.

Напомним, Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186.