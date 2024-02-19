Леброн Джеймс рассказал, готов ли он выступать за олимпийскую сборную в Париже

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что он готов выступать за сборную США на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут этим летом.

«Я говорил себе перед сезоном, что я могу быть частью олимпийской команды, но всё будет зависеть от моего здоровья. Сейчас я достаточно здоров, чтобы быть в команде и выступать на том уровне, на котором я могу выступать», — приводит слова Джеймса ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Ранее Джеймс рассказал о том, собирается ли он делать прощальное турне по окончании профессиональной карьеры.