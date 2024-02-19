Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, готов ли он выступать за олимпийскую сборную в Париже

Леброн Джеймс рассказал, готов ли он выступать за олимпийскую сборную в Париже
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что он готов выступать за сборную США на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут этим летом.

«Я говорил себе перед сезоном, что я могу быть частью олимпийской команды, но всё будет зависеть от моего здоровья. Сейчас я достаточно здоров, чтобы быть в команде и выступать на том уровне, на котором я могу выступать», — приводит слова Джеймса ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Ранее Джеймс рассказал о том, собирается ли он делать прощальное турне по окончании профессиональной карьеры.

Материалы по теме
Леброн Джеймс рассказал, собирается ли он делать прощальное турне по окончании карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android