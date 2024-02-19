Сергей Кущенко рассказал о главной изюминке прошедшего Матча звёзд Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, как прошёл Матч звёзд Единой лиги в нынешнем году, и назвал главное отличие в звёздном мероприятии 2024 года от ранее проведённых матчей лучших игроков турнира.

«Мы, как правило, если что-то не получается, пытаемся это скрыть от зрителей. Детали, которые были задуманы, многие не получились — это хорошо и плохо. То, что не получилось сейчас, можно доработать и показать на следующем Матче звёзд.

Предоставление некоторого бонуса команде в случае выигрыша дало свой сок, в том году баскетбол был более мягким. В этом году было видно, что ребята хотят выиграть. Были очень красивые моменты, куча хайлайтов, чтобы мы их использовали у себя. В последних четвертях баскетбол был достаточно плотным, скорости были большие. Да, были моменты, если игрок красиво уходил, то защитники не защищались. В основном выиграть хотели обе команды», – приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, команда Хавьера Паскуаля (тренер заменял Велимира Перасовича на Матче звёзд Единой лиги) победила команду Эмила Райковича со счётом 134:120. За победу в турнире подопечные Паскуаля получили 3 млн рублей. Нововведение с денежным бонусом за победу Единая лига использует впервые.

Победителем конкурса трёхочковых бросков стал Бо Бич, выступающий за красноярский «Енисей». Первое место на данк-контесте занял Джордан Скиппер-Браун, который играет за казахстанскую «Астану».