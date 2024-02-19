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Единая лига ВТБ показала хайлайты Матча всех звёзд

Единая лига ВТБ показала хайлайты Матча всех звёзд
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Единая лига ВТБ опубликовала запись лучших моментов Матча всех звёзд, который состоялся вчера, 18 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в матче принимали участие команды Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля. Победу по итогам одержала команда Хавьера Паскуаля. Счёт встречи — 134:120. MVP матча был признан Акун-Пёрселл, который записал в свой актив 44 очка, пять подборов, две передачи и один перехват.

Ранее завершился конкурс трёхочковых. Победу по его итогам одержал Бо Бич, выступающий за «Енисей». Победителем данк-контеста стал Джордан Скиппер-Браун. Вервые в истории Матчей всех звёзд победившая команда получит приз — 3 млн рублей.

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