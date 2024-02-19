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Лиллард прокомментировал повторение достижения МВЗ, установленное Джорданом 36 лет назад

Лиллард прокомментировал повторение достижения МВЗ, установленное Джорданом 36 лет назад
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард отреагировал на тот факт, что он повторил достижение члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана 1988 года для звёздных уикендов, одержав победу в конкурсе трёхочковых или конкурсе по броскам сверху, а также получив награду самому ценному игроку (MVP) Матча всех звёзд НБА.

«Независимо от того, как это должно было произойти и какого типа события… тот факт, что никто не делал этого с 1988 года, я думаю, показывает, насколько это сложно. Когда ты после конкурса принимаешь участие в самом матче, где так много великолепных игроков, пытающихся проявить агрессию, для меня большая честь быть упомянутым рядом с Майклом Джорданом», — приводит слова Лилларда Bleacher Report.

Отметим, что 33-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 28 минут, набрав суммарно 39 очков (14 из 26 с игры, где 11 из 23 — трёхочковые), шесть результативных передач, три подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13». Помимо Лилларда, на награду MVP мог претендовать защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон, на счету которого было 32 очка, семь подборов и шесть ассистов.

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