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Бэйлесс категорично высказался по поводу удачного выступления Лилларда на МВЗ НБА

Бэйлесс категорично высказался по поводу удачного выступления Лилларда на МВЗ НБА
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс намекнул, что разыгрывающему, одному из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьену Лилларду следует проявить себя в финальной серии НБА, который пройдёт в июне, после удачного выступления на звёздном уикенде.

«Теперь посмотрим, сможет ли Дэйм подкрепить свой большой звёздный уикенд более внушительным выступлением в июне», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Отметим, что по итогам минувшего звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 33-летний Лиллард выиграл конкурс трёхочковых бросков, набрав 26 очков в заключительном раунде, а также получил награду самому ценному игроку по итогам Матча всех звёзд, отметившись 39 очками в составе Востока.

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