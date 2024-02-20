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Чарания рассказал, каким образом можно повысить конкуренцию на Матчах звёзд НБА

Чарания рассказал, каким образом можно повысить конкуренцию на Матчах звёзд НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о том, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) остались недовольны тем, какой уровень конкуренции соблюдался во время минувшего Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. Чарания также предложил, каким образом можно поднять мотивацию у игроков бороться в подобных играх.

«Все игроки после матча [всех звёзд] сказали, что нужно что-то изменить. Думаю, что должен быть какой-то уровень стимула. Как в бейсболе (речь идет про Главную лига бейсбола — МЛБ. — Прим. «Чемпионата») — Восток против Запада. Тот, кто победит, получит преимущество на своей площадке в финале», — рассказал Чарания в эфире программы Run It Back.

Отметим, что разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард выиграл конкурс трёхочковых бросков, а также получил награду самому ценному игроку главного мероприятия — Матча всех звёзд. Тем временем представитель Лиги развития НБА, защитник фарм-клуба «Орландо Мэджик» Мэк Маккланг стал победителем конкурса по броскам сверху.

Как прошёл звёздный уикенд НБА:
Лиллард стал MVP, а Восток набрал рекордные 211 очков! Как прошёл Матч всех звёзд НБА
Лиллард стал MVP, а Восток набрал рекордные 211 очков! Как прошёл Матч всех звёзд НБА
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