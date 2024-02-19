Кириленко: хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, были ли попытки организовать баскетбольный матч с участием президента России Владимира Путина.

«Есть просто люди, которые любят один вид спорта и не занимаются другим. Также было у нас в 90-е, когда Ельцин играл в волейбол и в теннис. Таким образом, больше внимания получили эти виды спорта. Потом бадминтон был популярен, когда был Дмитрий Медведев. И, естественно, Владимир Владимирович — это дзюдо и хоккей. Я абсолютно великолепно отношусь к хоккею и считаю, что это действительно наш национальный вид спорта. Я с удовольствием смотрю хоккей, мой сын играет в хоккей, поэтому у меня нет никаких плохих чувств в сторону этого вида спорта.

Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы Владимир Владимирович и баскетбольный мяч в какой-то момент бросал. Когда глава государства у тебя с клюшкой или с баскетбольным мячом, с футбольным, этим он делает определённый посыл регионам, губернаторам, и все заинтересованные должны соответствовать, чтобы быть на одной волне с президентом страны. Возвращаясь к вопросу, конечно, мы бы очень хотели, и мы пытались, но у главы государства есть другие задачи, из-за которых не до баскетбола, скажем так. Пару раз попробовали, не получилось, ну окей, ничего страшного, мы тоже не можем здесь совсем с баскетболом залезать», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате» 20 февраля.