Кириленко: любой молодой игрок Лиги ВТБ способен быть ролевиком в НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил уровень молодых российских игроков.

«Я уверен, если сейчас взять любого молодого игрока в возрасте 20-25 лет из Лиги ВТБ, добавить в любую команду НБА и дать ему играть 20 минут, гарантирую, что этот игрок будет ролевым. Может быть, не суперзвездой, но будет ролевой игрок для НБА, и будет очень уверенно смотреться. Это просто налёт часов. Дайте ему возможность два-три года быть в одной структуре и играть, и всё будет», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

На данный момент в НБА нет игроков из России.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате» 20 февраля.