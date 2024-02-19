Кириленко: Дёмин идёт путём Дончича

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении молодых российских игроков за рубежом.

«Если бы ребята сейчас в России играли, то не имели бы возможность получать международную практику. Сейчас они там получают как раз эту практику — это плюс, но мы их не видим, как хотелось бы — это минус. Но всё же я считаю, классно, что у них есть возможность конкурировать с сильнейшими игроками в рамках их турниров. В случае Дёмина, Столбецкого, Воронцова здорово, что их подтягивают к основным составам команд. Думаю, в контексте сборной России, если мы прицеливаемся на будущее, это здорово.

Тот же Дёмин идёт путём Дончича, Миротича, когда в «Реале» молодого игрока подпускают к основному составу. Всё в его руках, у него отличные данные, голова. Дальше от него будет зависеть, насколько он вольётся в основной состав, насколько быстро сможет быть на этом уровне конкурентоспособным. Мы все, конечно, желаем ему удачи в этом», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате» 20 февраля.