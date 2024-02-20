Джей Джей Редик назвал самое рейтинговое событие минувшего звёздного уикенда НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне баскетбольный обозреватель Джей Джей Редик выразил мнение, что противостояние разыгрывающей «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри было самым рейтинговым событием минувшего звёздного уикенда НБА.

«Угадайте, когда рейтинги [звёздного уикенда НБА] достигли своего пика? Когда были Стефен Карри и Сабрина Ионеску. Им обоим было что терять и, возможно, не так уж много выиграть. Они оба выглядели победителями по итогам», — заявил Редик во время своего подкаста.

Отметим, что в рамках этого противостояние победу одержал Стефен Карри, набрав в общей сложности 29 очков. Тем временем Сабрина Ионеску набрала 26 очков — это столько же, сколько набрал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард в финальном раунде конкурса трёхочковых бросков, в котором он одержал победу.