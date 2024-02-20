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Кевин Дюрант выбрал лучшего игрока НБА на данный момент

Кевин Дюрант выбрал лучшего игрока НБА на данный момент
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант выразил мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард является лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

«Каждый матч мои лучшие игроки, моя личная пятёрки лучших, каждую неделю они меняются. Вот «Клипперс» играют в отличный баскетбол. Если речь пойдёт о лучших, то я, вероятно, упомяну «Клипперс», а лучшим игроком, которого я видел, назову Кавая Леонарда», — приводит слова Дюранта Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне форвард «Финикса» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 28,2 очка, 6,6 подбора и 5,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 44,3. Тем временем на счету Леонарда 24,1 очка, 6,2 подбора и 3,7 передачи за 48 встреч.

Достижение Дюранта:
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