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Кавай Леонард рассказал, сколько бы очков смог набрать в нынешней школьной лиге

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард ответил на вопрос, сколько очков он мог бы набрать в нынешней школьной лиге.

«Ну, я бы легко дал 70. Давайте раздобудем, э-э, как вы это называете? Свидетельства о рождении», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Вчера, 19 февраля, прошёл матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. По итогу встречи со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции.

Леонард выступал за команду Запада. На его счету пять очков, два подбора и две результативные передачи.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист провёл на площадке 52 матча. Леонард набирает в среднем 23.8 очка, совершает 6.5 подбора и 3.9 передачи.

После 53 матчей «Клипперс» занимает третье место в Западной конференции с 89 очками. лидирует в таблице «Миннесота Тимбервулвз» (94 очка).