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Кириленко назвал клубы из Суперлиги, которые могут попасть в Единую лигу

Кириленко назвал клубы из Суперлиги, которые могут попасть в Единую лигу
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о том, какие клубы из Суперлиги могут пополнить состав участников Единой лиги ВТБ в ближайшее время.

«Темп-СУМЗ» и «Химки» готовы. Это следующий шаг. Опять же, важный момент, на который нужно обращать внимание, и мы по этой теме постоянно на связи с Сергеем Кущенко и Илоной Корстин, чтобы команды заходили, держа в голове не только спортивную составляющую: «Мы победили, мы чемпионы, а остальное хоть трава не расти», — так быть не должно. Должна быть структура, которая может конкурировать и по спорту, и держать уже определённую планку», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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