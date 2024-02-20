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Кириленко рассказал о диалоге РФБ с ФИБА

Кириленко рассказал о диалоге РФБ с ФИБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о диалоге с коллегами из Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Моя позиция по возможному временном переходу в Азиатскую конфедерацию не поменялась, я просто за то, чтобы играть, чем не играть. Опять же, в баскетболе структура международных соревнований единая, нет разделения на УЕФА и ФИФА.

ФИБА — это одна единая структура и никакой разницы, играешь ты в Европе или Азии, тебе нужно некое общее благословение, и ФИБА в этом контексте, как организация, всё-таки стоит под Международным олимпийским комитетом, есть иерархия, и здесь, пока МОК не даст чёткий посыл, какой формат должен быть у баскетболистов из России и Беларуси, нет разницы, где мы номинально числимся, мы всё равно играть не не сможем.

Как только будет какое-то ослабление, мы окажемся первыми, кто вернется. Конечно же, на сегодняшний день очень страдают детские команды. Можно действительно попробовать начать с резервных сборных, и адаптировать их в тот же азиатский чемпионат, почему нет, я бы на временной основе рассматривал такую возможность.

Мы очень активно общаемся с ФИБА, с генеральным секретарем и с президентом на тему того, какие возможности и опции у нас есть. Пока, на сегодняшний день, мы ещё находимся в подвешенном состоянии и всё равно все ждут первого шага, когда МОК даст хоть какое-то разъяснение, каким образом могут вернуться юношеские команды, может быть, кто-то начнёт первый, нужен некий пробный мяч, и все ждут, когда он будет брошен», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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