Кириленко сравнил игрока Единой лиги с Леброном Джеймсом

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил игрока МБА Евгения Воронова с Леброном Джеймсом.

«Наличие возрастных игроков в Лиге ВТБ является индикатором кризиса? НБА тоже в кризисе получается. Там Леброн, Кайл Лаури, Пи Джей Такер. Все играют. Я бы мог назвать ещё 20 возрастных игроков. Юдонис Хаслем сейчас в 40 лет только закончил.

Давайте пойдём от другого. Сколько российских игроков, которых вы назвали, имеет значительное время или влияние на игру своей команды, являются лидерами? Евгений Воронов? Вот, один Леброн. Пускай Воронов — это будет наш Леброн. Громкий заголовок будет (смеётся). Ну, а остальные? Кто имеет влияние? Понкрашов? Нет. Виталий Фридзон?

Я его люблю, но он сейчас не ключевой игрок. Не стоит забывать, что игроков как Фридзон, Понкрашов, Воронов не всегда берут из-за того, что они лучше по позиции. У них огромный опыт за спиной, и наличие таких игроков в команде даёт огромную глубину в раздевалке, на тренировке», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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