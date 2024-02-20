Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко сравнил игрока Единой лиги с Леброном Джеймсом

Кириленко сравнил игрока Единой лиги с Леброном Джеймсом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил игрока МБА Евгения Воронова с Леброном Джеймсом.

«Наличие возрастных игроков в Лиге ВТБ является индикатором кризиса? НБА тоже в кризисе получается. Там Леброн, Кайл Лаури, Пи Джей Такер. Все играют. Я бы мог назвать ещё 20 возрастных игроков. Юдонис Хаслем сейчас в 40 лет только закончил.

Давайте пойдём от другого. Сколько российских игроков, которых вы назвали, имеет значительное время или влияние на игру своей команды, являются лидерами? Евгений Воронов? Вот, один Леброн. Пускай Воронов — это будет наш Леброн. Громкий заголовок будет (смеётся). Ну, а остальные? Кто имеет влияние? Понкрашов? Нет. Виталий Фридзон?

Я его люблю, но он сейчас не ключевой игрок. Не стоит забывать, что игроков как Фридзон, Понкрашов, Воронов не всегда берут из-за того, что они лучше по позиции. У них огромный опыт за спиной, и наличие таких игроков в команде даёт огромную глубину в раздевалке, на тренировке», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Сейчас читают:
«Хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч». Интервью с Андреем Кириленко
Эксклюзив
«Хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч». Интервью с Андреем Кириленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android