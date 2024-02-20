Назначена дата суда по поводу нападения Айзеи Стюарта на Дрю Ойбанкса

Муниципальный суд Финикса назначил дату суда на 23 февраля для игрока «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта по обвинению в мелком нападении, сообщает полиция.

Напомним, ранее полиция Финикса арестовала форварда «Детройт Пистонс» Айзею Стюарта за нападение на центрового «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса в подтрибунном помещении. Игроку изначально выписали штраф, а затем отпустили.

Отмечается, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо. Ожидается, что НБА получит материал для рассмотрения и проведёт собвственное расследование.

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.