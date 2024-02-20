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Халибёртон занимает шестое место в истории НБА по ассистам в перерасчёте на 48 минут

Халибёртон занимает шестое место в истории НБА по ассистам в перерасчёте на 48 минут
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в нынешнем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 43 матчах. За этот период звёздный баскетболист набирает в среднем 21,8 очка, 11,7 результативной передачи и 3,9 подбора, проводя на площадке ровно 32 минуты.

Примечательно, что в перерасчёте на 48 минут Халибёртон отдаёт 17,5 результативных передач, что является повторением шестого лучшего показателя в истории по этой статистической метрике в конкретном сезоне.

Пятёрка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Джон Стоктон — 19,1 (сезон-1987/1988).
  2. Джон Стоктон — 18,8 (сезон-1989/1990).
  3. Джон Стоктон — 18,0 (сезон-1990/1991).
  4. Джон Стоктон — 18,0 (сезон-1991/1992).
  5. Джон Лукас — 17,9 (сезон-1983/1984).

Отметим, что Тайриз Халибёртон делит шестое место с Айзеей Томасом, который в сезоне-1984/1985, будучи игроком «Детройт Пистонс», отдавал столько же ассистов в перерасчёте на 48 минут — 17,5.

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