Перкинс — о МВЗ НБА: это было неловко и неуважительно по отношению к баскетболу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал баскетболистов, принимавших участие в Матче всех звёзд в рамках минувшего звёздного уикенда НБА. По мнению Перкинса, игроки не выкладывать на все сто процентов.

«Это было неловко и неуважительно по отношению к баскетболу. Быть участником Матча всех звёзд НБА — это честь! Я играл 14 лет и ни разу не участвовал в Матче всех звёзд», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

Вчера, 19 февраля, прошёл матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. По итогу встречи со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции. Примечательно, что это была самая результативная игра в истории Матчей всех звёзд. Более того, впервые в истории конкретная команда набрала как минимум 200 очков.