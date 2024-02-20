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Перкинс — о МВЗ НБА: это было неловко и неуважительно по отношению к баскетболу

Перкинс — о МВЗ НБА: это было неловко и неуважительно по отношению к баскетболу
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал баскетболистов, принимавших участие в Матче всех звёзд в рамках минувшего звёздного уикенда НБА. По мнению Перкинса, игроки не выкладывать на все сто процентов.

«Это было неловко и неуважительно по отношению к баскетболу. Быть участником Матча всех звёзд НБА — это честь! Я играл 14 лет и ни разу не участвовал в Матче всех звёзд», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

Вчера, 19 февраля, прошёл матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. По итогу встречи со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции. Примечательно, что это была самая результативная игра в истории Матчей всех звёзд. Более того, впервые в истории конкретная команда набрала как минимум 200 очков.

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