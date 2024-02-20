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Экс-игрок НБА Уилл Бартон покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев

Экс-игрок НБА Уилл Бартон покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев
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Московский ЦСКА принял решение расторгнуть соглашение с защитником Уиллом Бартоном. Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Баскетболист вернулся в США.

Отметим, что Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года, но не сыграл за московский клуб ни единого матча. Сейчас Бартону 33 года.

ЦСКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В следующем туре армейцы сыграют с «Зенитом». Матч пройдёт 1 марта в Санкт-Петербурге.

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