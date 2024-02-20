Миллер — участнику МВЗ: свой 20-й сезон ты будешь проводить в НБА, как и Леброн!

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер обратился к тяжёлому форварду «Торонто Рэпторс» Скотти Барнсу после Матча всех звёзд в рамках минувшего звёздного уикенда НБА.

«Поздравляю, чувак, это было круто. Свой 20-й сезон ты так же будешь проводить в НБА, как и Леброн! Я бы посмотрел на это», — обратился Миллер к Барнсу.

В нынешнем сезоне 22-летний Барнс принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 20,1 очка, 8,1 подбора и шесть результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 35,3. На данный момент «Торонто» занимает 12-е место на Востоке (19-36).