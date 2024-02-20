ЦСКА объявил о продолжении поиска игрока на позицию второго-третьего номера

ЦСКА продолжит поиск игрока на позицию второго-третьего номера после того, как Уилл Бартон покинул команду, не сыграв ни одного матча. Ранее стало известно, что московский ЦСКА принял решение расторгнуть соглашение с Уиллом Бартоном.

Армейцы не заявляли американца в Единую лигу, поэтому не потратили место в сезонной заявке. Клуб возвращается на рынок — на поиск и подписание новичка есть почти два месяца.

ЦСКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В следующем матче подопечные Эмила Райковича встретятся с «Зенитом», который в турнирной таблице располагается на четвёртом месте. Игра состоится в Санкт-Петербурге 1 марта. Начало — в 19:30 мск.