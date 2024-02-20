«Астана» назвала нового главного тренера команды

«Астана» объявила о подписании контракта с греческим специалистом Фотиосом Такианосом.

«Он родился 14 апреля 1969 года в Салониках. Будучи игроком, выступал за различные клубы Греции, в 1994 году стал обладателем кубка Корача вместе с ПАОКом.

Тренерскую карьеру начал в 2004 году как ассистент, на должности главного тренера дебютировал в 2007-м, возглавив греческую «Панораму». Впоследствии возглавлял различные клубы в Греции, Катаре, на Кипре и в Косово.

Приветствие Фотиоса Такианоса Фото: БК «Астана»

В сезоне-2021/22, работая с командой «Лариса», дошел до полуфинальной серии чемпионата Греции и был признан тренером года в лиге, одержав две победы над участником Евролиги, «Панатинаикосом», в плей-офф. Последним клубом специалиста был ПАОК, который он тренировал с февраля 2023 года.

Приветствуем Фотиоса Такианоса в «Астане» и желаем множества побед вместе с нашей командой!», — говорится в заявлении пресс-службы.