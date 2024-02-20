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Евгений Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма» преобразилась в Единой лиге

Евгений Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма» преобразилась в Единой лиге
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил, почему команда под его руководством удивляет многих в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

«Ребята объединились, все соперники усилились, за счет чего уровень лиги выровнялся. Каждый матч для нас как финал. Шаг за шагом прибавляем как в защите, так и в нападении. Удалось попасть в шестерку, теперь будем стремиться к тому, чтобы быть здесь боеспособными. О целях и местах не говорим, каждый следующий матч для нас очень важен», – приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

В последнем матче «Парма» на домашней арене обыграла московский ЦСКА со счётом 84:80. Эта игра стала первой для пермской команды во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги. На данный момент подопечные Пашутина занимают пятое место в группе А, уступая лишь ЦСКА, казанскому УНИКСу, краснодарскому «Локомтиву-Кубань» и санкт-петербургскому «Зениту».

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
84 : 80
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 17, Брайс - 16, Джонсон - 15, Соломон - 10, Платунов - 10, Ильницкий - 9, Халтурин - 3, Абдулбасиров - 2, Чебуркин - 2, Перевалов, Тучков, Егоров
ЦСКА: М'Бай - 18, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Джекири - 7, Карданахишвили - 5, Астапкович - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Антонов - 2, Михайловский, Курбанов
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