Евгений Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма» преобразилась в Единой лиге

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил, почему команда под его руководством удивляет многих в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

«Ребята объединились, все соперники усилились, за счет чего уровень лиги выровнялся. Каждый матч для нас как финал. Шаг за шагом прибавляем как в защите, так и в нападении. Удалось попасть в шестерку, теперь будем стремиться к тому, чтобы быть здесь боеспособными. О целях и местах не говорим, каждый следующий матч для нас очень важен», – приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

В последнем матче «Парма» на домашней арене обыграла московский ЦСКА со счётом 84:80. Эта игра стала первой для пермской команды во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги. На данный момент подопечные Пашутина занимают пятое место в группе А, уступая лишь ЦСКА, казанскому УНИКСу, краснодарскому «Локомтиву-Кубань» и санкт-петербургскому «Зениту».