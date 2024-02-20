Дмитрий Кулагин рассказал, насколько сложно будет УНИКСу защитить титул

Атакующий защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о том, насколько сложно команде будет отстоять своё чемпионство в Единой лиге ВТБ.

«Насколько сложно будет защитить титул? Это мотивирует. Мы видим, что конкуренция в лиге в этом году возросла, каждый может обыграть каждого, нет сплошной гегемонии. Нам как фаворитам, это помогает настраиваться на игры. Защищать титул непросто, но престижно. Будем работать в этом направлении. Все мы настроены на победу в плей-офф, так что будем делать, что должны, а [там пусть] будет, что будет», – приводит слова Кулагина «Матч ТВ».

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги. В финале плей-офф прошлого сезона клуб из Казани победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. УНИКС завоевал первое в своей истории чемпионство в Единой лиге.